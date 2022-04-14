75 yaşındaki davulcu, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor - Son Dakika
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75 yaşındaki davulcu, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor

14.04.2022 09:50

75 yaşındaki davulcu, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor Başka köylerden talep var, para ile çağırıyorlar ama o gitmiyor Bursa'da 75 yaşındaki Hüseyin Kayacık, kendine has giyimi ve davuluyla Ramazan ayı boyunca hem vatandaşları sahura kaldırıyor, hem de eğlendiriyor.

75 yaşındaki davulcu, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor

Başka köylerden talep var, para ile çağırıyorlar ama o gitmiyor

BURSA - Bursa'da 75 yaşındaki Hüseyin Kayacık, kendine has giyimi ve davuluyla Ramazan ayı boyunca hem vatandaşları sahura kaldırıyor, hem de eğlendiriyor. Civar köyler sahur için kendi mahallelerine gelmesi için para teklif etse de Kavacık bunu kabul etmiyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Heceler Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hüseyin Kayacık; kendine has giyimi ve boynundaki radyosu ile Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor. Boynundaki radyosundan çaldığı müzikler ile de mahalle halkını eğlendiriyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen ancak bir çok sebeple unutulmaya yüz tutan Ramazan davulculuğu bir çok yerde artık yapılmazken, Kayacık bu geleneği sürdürmeye devam ediyor.

Daha önceki yıllarda mehteran takımında davulcu olarak görev yaptığını söyleyen Kayacık, bıraktığı davulculuk mesleğine eski gelenekleri yaşatmak için yeniden döndüğünü ifade ederek, "Davulculuk benim en sevdiğim iş. Bu yaşa geldim, halen davul çalıyorum. Farklı köylerden para teklif ederek çağırıyorlar. Ama ben köyümü bırakıp gitmiyorum. Dünyada savaşlar var. Geçim derdi var. İnsanlar mutsuz, ben de bu şekilde halkımı bir nebzede olsa eğlendiriyorum. Bu bana yetiyor. Allah ömür verirse önümüzdeki yıllarda da yine davul çalmaya devam edeceğim" dedi.

(MB-AÇ-İHS)

75 yaşındaki davulcu, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor
75 yaşındaki davulcu, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor
75 yaşındaki davulcu, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor
75 yaşındaki davulcu, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor
75 yaşındaki davulcu, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor

YORUMLAR
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 75 yaşındaki davulcu, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor - Son Dakika


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