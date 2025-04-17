76 Yaşında Terzilikte Tutku - Son Dakika
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76 Yaşında Terzilikte Tutku

76 Yaşında Terzilikte Tutku

63 yıl terzilik yapan Ziver Yılmaz, 76 yaşında hala mesleğine büyük bir heyecanla devam ediyor.

17.04.2025 09:56
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Artvin'de 63 yıldır terzilik yapan 76 yaşındaki Ziver Yılmaz, 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Artvin'de terzilik yapan 76 yaşındaki Ziver Yılmaz, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen 20 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla icra ediyor. 13 yaşında köyden gelip ustasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan Yılmaz. zamanla kendi işini kurdu. Artık daha çok tadilat işleriyle uğraştığını belirten Ziver Yılmaz, "Ben 76 yaşındayım. Bu mesleğe 13 yaşında başladım. Köyden geldim, ustamın yanında çırak olarak işe girdim. O zamanlar hiçbir ücret almadan tam dört yıl boyunca çalıştım. Sonra kalfa oldum derken zamanla kendi işimi kurdum. 1999 yılında bu dükkanı açtım, o günden beri buradayım. Eskiden takım elbise dikerdik, özel siparişler alırdık. Şimdi ise daha çok pantolon paçası, fermuar değişimi, küçük tadilat işleriyle uğraşıyoruz. Elbette eski yoğunluk yok ama ben yine de işimin başındayım. Çünkü bu işi seviyorum. Sağlık sorunlarım var ama yine de çalışmayı bırakmak istemiyorum. Evde oturmak bana göre değil" dedi.

Bugünlerde çırak bulmanın neredeyse imkansız olduğunu aktaran yılmaz, "63 yıldır çalışıyorum, bir kişi bile gelip 'Beni çırak olarak al' demedi. Bu işler artık eskisi gibi yapılmıyor. Artvin'de kalan sayılı terziden biriyim. Yaş itibarıyla da en büyüğüyüm. Ama elim tuttuğu sürece devam edeceğim. Çünkü bu iş benim hayatım oldu" diye konuştu. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

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