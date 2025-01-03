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81 İlde Kamu Eylemi

Kamu Birliği Konfederasyonu, memur maaşları için 81 ilde eylem yaparak zam talep etti.

03.01.2025 16:12
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Kamu Birliği Konfederasyonu'ndan 81 ilde eylem

ANKARA - Kamu Birliği Konfederasyonu üyeleri 81 ilde eylem gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2024 Aralık ayı ve 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur maaşlarına yapılacak zam belli olurken, Kamu Birliği Konfederasyonu üyeleri 81 ilde eylem yaptı. Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan konfederasyon üyeleri, "Adil ücret onurlu yaşam" şeklinde slogan atarak, bu artışın sadece enflasyon düzeltmesi olduğunu vurguladı.

"Bu bir zam değil, bu olsa olsa cüz-i bir miktarda enflasyon düzeltmesidir"

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, yaptığı basın açıklamasında memur maaşlarında sayısal artış olmasına rağmen alım gücünün düştüğünü belirterek, "Az önce TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonu açıklandı ve kamu çalışanlarının 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için maaşlarında yapılacak artış oranı kesinleşti. TÜİK aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 olarak açıklanmış olup, 6 aylık enflasyon yüzde 15,70 olmuştur. Bu durumda kamu çalışanları toplu sözleşmede bizim asla kabul etmediğimiz ancak yetkili ve etkisiz sendikaların altına imza attığı yüzde 6 zammın üzerine sadece yüzde 5,8 enflasyon düzeltmesi alacak ve totalde memur maaşında yalnızca yüzde 11,55 oranında artış olacaktır. Zamdan söz edebilmek için mevcut durumun çoğalması, şartların iyileşmesi, alım gücünün artmış olması gerekmektedir. Oysa kamu çalışanlarının maaşlarında sayısal olarak artış olsa da alım gücü azalmış, her geçen gün kamu çalışanlarının alım gücü düşmüştür. Bundan 15 yıl önce kamu çalışanları birikim yapabiliyor, borç harç da olsa en azından bir evini, bir arabasını alabiliyordu. Bugün ise bırakın birikim yapıp ev araba almayı, bekar memurlar evlenemiyor, evliler geçinemiyor, emekliliği hak edenler emekli olamıyor, emekli olanlar ise insanca yaşayamıyor. Bu bir zam değil, bu olsa olsa cüz-i bir miktarda enflasyon düzeltmesidir" diye konuştu.

Kaya, 7 dönem imzalanan toplu sözleşmelerin hiçbirinde gerçekleşen enflasyon üzerinde bir anlaşmaya imza atılamadığını söyledi. Enflasyonun altında kalan maaş zammı sonrası aradaki farkın 6 ay gecikmeli olarak maaşlara yansıtıldığını belirten Kaya, buna zam değil enflasyon düzeltmesi dediklerini ifade etti.

"Bu tutar insan onuruna yaraşır bir hayat sürmemizi sağlayacak düzeyde olmalıdır"

Kaya, asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı bir durumda kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak yüzde 11,55'lik bir artışı asla kabul etmediklerini vurgulayarak, "Kamu çalışanlarına yapılacak bir yasal düzenleme ile en az yüzde 30 refah payı verilmek suretiyle toplamda yeniden değerleme oranı kadar bir artış yapılması gerekmektedir. Hatta biz diyoruz ki, öyle iki yılda bir toplanıp kamu çalışanlarına ne kadar zam verelim diye günlerce tartışmaya gerek yok. Bir yasal düzenleme yapalım, kamu çalışanları her yıl yeniden değerleme oranı kadar zam alsın. Böylece kaşıkla verip kepçeyle alma dönemi son bulacaktır. İnsani yaşam endeksi ve ülkenin büyüme oranları baz alınarak en düşük memur maaşı belirlenmeli ve bu tutar insan onuruna yaraşır bir hayat sürmemizi sağlayacak düzeyde olmalıdır. Benzer şekilde emekli maaşı ve ikramiyesi insani yaşam endeksi dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli ve tespit edilmelidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 81 İlde Kamu Eylemi - Son Dakika

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