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86 Yaşında Baston Ustası

86 Yaşında Baston Ustası

Hami Paslıoğlu, 40 yıldır doğadan topladığı ağaçlarla el yapımı bastonlar üretiyor.

23.04.2025 10:48
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Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Hami Paslıoğlu, askeriyeden emekli olduktan sonra evinin odunluğunu atölyeye çevirerek, 40 yıldır doğadan topladığı ağaçlarla el yapımı bastonlar üretiyor.

Zile ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Hami Paslıoğlu, azmi ve sanata olan tutkusu ile takdir topluyor. Dört çocuk babası Paslıoğlu, askeriyeden emekli olduktan sonra 1985 yılında evinin odunluğunu küçük bir atölyeye çevirerek baston yapımına başladı. 40 yıldır doğayla iç içe bir yaşam süren Paslıoğlu, dağlardan topladığı ağaçları işleyerek baston yapıyor. Kızılcık ağacından bastonun gövdesini, palamut ağacından ise tutma saplarını yapan Hami dede, özelliğini yitirmiş ağaç parçalarını sanata dönüştürüyor. Kıl testeresi, törpü ve zımpara gibi el aletleriyle bastonun baş kısımlarına desenler de işleyen Paslıoğlu, geleneksel el işçiliğini de yaşatıyor.

"Bastonları kızılcık ve palamut ağacından üretiyorum"

40 yıldır aynı heyecanla üretmeye devam ettiğini söyleyen Hami Paslıoğlu, "Boş duracağıma bu şekilde zamanımı değerlendirmek istedim. Bastonun uzun ömürlü olmasını isterlerse kızılcık ağacından yapıyorum. Bastonun baş kısımlarını da palamut ağacından yapıyorum. Kıl testeresi, törpü ve zımpara ile bastonun baş kısımlarına desen veriyorum" dedi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

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