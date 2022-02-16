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95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi - Son Dakika

95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi

16.02.2022 11:17
95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi

Artvin'de 95 yaşındaki Saadet Saymaz tahta kızakla karın üstünde kaydı.

Artvin'de 95 yaşındaki Saadet Saymaz tahta kızakla karın üstünde kaydı. Parkurları tek tek geçen yaşlı kadın gençlere taş çıkardı.

Artvin'in Şavşat İlçesi Çukurköy köyünde etkili olan kar yağışı sonrası köylünün en büyük eğlencesi tahta kızak. Vatandaşlar köy işlerinden arda kalan boş zamanlarını 7'den 70'e tahta kızakla kayarak geçiriyor. Kardan özel parkurlar yapan köylüler, tünellerden geçiyor, evlerin çatılarından kayarak karın tadını doyasıya çıkartıyor.

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Eyüp Saymaz, her kar yağdığına tahta kızağını alarak soluğu karların üstünde alıyor. Saymaz, bu kez 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz'ı da eğlencesine ortak ederken, yaşlı kadın gençlere taş çıkartırcasına tahta kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ARTVİN

95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi
95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi
95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi
95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi

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Artvin, Şavşat, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi - Son Dakika


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