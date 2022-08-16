Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 75 yıl sonra iade etti

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir adam 1947 yılında kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 75 yıl sonra geri getirdi.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Jersey City kentinde yaşayan Bob Jablonski 14 yaşındayken Jersey City Halk Kütüphanesi'nden ödünç aldığı Yazar Oden Rudolph'un Hitler isimli kitabını 75 yılın ardından geri getirdi. Kütüphaneden 14 yaşındayken ödünç aldığı kitabı 89 yaşında teslim eden Jablonski, evinde temizlik yaptığı esnada kitabı bulduğunu söyledi. Jablonski tarafından iade edilen kitapta yıpranma veya hasar bulunmadığını söyleyen kütüphane yetkilileri, "Çalışanlar, kitabı ve Jablonski'nin 1947'deki kütüphane deneyimini çok merak ediyor. Fakat Jablonski ziyareti ile ilgili detayları pek hatırlamıyor" açıklamasında bulundu. Kitabın arasında kütüphane referans kartının bulunduğu da öğrenildi.

"Ceza ödemekten korkmayın"

Jersey City Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Kate Davis Hudson olayın ardından yaptığı açıklamada, "Eğer biri Bay Jablosnki ile aynı duruma düşerse, lütfen binlerce dolar ceza ödemekten korkmasın. Bay Jablonski 70 yıl sonra bile kitabı hiçbir borcu olmadan geri getirdi, siz de yapabilirsiniz" dedi. Jersey City Halk Kütüphanesi geçtiğimiz yıl teslimi gecikmiş kitaplar için okuyuculardan alınan ceza ücretini kaldırmıştı. - NEW JERSEY