Abdürrahim Şerif Beygu Anısına Panel Düzenlendi

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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Abdürrahim Şerif Beygu'nun vefatının 80. yıldönümü münasebetiyle panel düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ETÜ, Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) ve Erzurum Tarih Derneği iş birliğiyle Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen panele ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Moderatörlüğünü Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut'un yaptığı panelde Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Erzurum Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Özden, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Naci Elmalı ve Alparslan Kotan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde Türk kültür ve tarihine önemli katkılar sunan Erzurum'lu Abdürrahim Şerif Beygu'nun yaşamı, kitapları, dergileri, mektupları ve çeşitli anekdotları konuşuldu.

Dinleyicilerin İlgiyle takip ettiği panel Rektör Çakmak'ın panelistlere teşekkür belgesi taktim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM