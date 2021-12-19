Aç kalan domuz sürüsü köye indi - Son Dakika

Aç kalan domuz sürüsü köye indi

Domuz sürüsünü görüntüleyen vatandaştan ilginç tepki: "Sizin köyünüz neresi Hemşehrim nereye?"

GİRESUN - Giresun'da aç kalan domuz sürüsü köye indi. Domuzlar, bir taksi sürücüsü tarafından görüntülendi.

Piraziz ilçesinde merkeze bağlı Şeyhli köyde gece yarısı saatlerinde taksi Murat Çark, domuz sürüsü ile karşılaştı. Çark'ın korna çalmasına aldırış etmeyen domuzlar, yol kenarında sürü halinde yürüyüşe devam etti. O anlar, sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 10 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden kaçmak için bahçeye girmek isteseler de tel örgü ile yol kenarına sıkışan domuzların panik anları da görüntülere yansıdı.