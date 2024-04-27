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Aç kalan tilki şehir merkezine indi

ELAZIĞ - Elazığ'da, aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.

Olay Rüstempaşa Mahallesi'nde yaşandı. Doğal yaşam ortamında yiyecek bulamayan tilki, şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayıt etti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.