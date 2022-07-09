Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı - Son Dakika
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Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

09.07.2022 10:15
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde çoğu acemi kasap kendini yaralayarak soluğu hastanede aldı.

Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde çoğu acemi kasap kendini yaralayarak soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde sabahın erken saatlerinde kalkarak kurbanlıklarını kesmek isteyen acemi kasaplar, bıçak ve balta gibi kesici aletlerle kendilerini vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Kendini yaralayan bazı vatandaşlar hastaneye araçlarıyla gelirken, bazı vatandaşlar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Kurbanlıklarını kesmek isterken hayvan tepmesi sonucu yaralanan çoğu vatandaşta ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı - Son Dakika

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