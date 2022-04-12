Açık unutulan şebeke borusu mahalleyi göle çevirdi - Son Dakika

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Açık unutulan şebeke boru su mahalleyi göle çevirdi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde şebeke suyu hattı değişim çalışması sırasında borunun ağzının açık unutulması sonrası verilen tazyikli su caddeyi göle çevirdi.

Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde müteahhit firmanın, yeni şebeke suyu hattı değiştirmesi yaptığı sırada, eski hattın bağlanmaması sonucu verilen su caddede birikinti oluşturdu. Açık olan boruya bağlanmayan yeni şebeke hattının meydana getirdiği su caddeyi göle çevirirken, caddenin ortası ise taşkın nedeniyle çöktü. Karadeniz Devlet Sahil Yolu'na kadar ulaşan taşkın trafikte ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Cadde üzerine gerekli tedbirleri alan ve kısa süreli yolu trafiğe kapatan Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri alanda çalışma yapması sonrası yol yeniden trafiğe açılırken, ekipler daha sonra göçük olan yolu kepçe yardımıyla kapattı.