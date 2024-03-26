Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un kurduğu Ogün Abi Derneği, Ramazan ayında her gün en az 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıyor - Son Dakika
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Yerel

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un kurduğu Ogün Abi Derneği, Ramazan ayında her gün en az 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıyor

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur\'un kurduğu Ogün Abi Derneği, Ramazan ayında her gün en az 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıyor

Adana'da çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur'un kurduğu Ogün Abi Derneği, Ramazan ayında her gün en az 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıyor. Okur, sosyal medya aracılığıyla yardımları topluyor ve yardım geldikçe bu sayının artacağını belirtiyor. Yardımların 1 ay boyunca devam edeceği ve hedefin en az 3000 aileye ulaşmak olduğu ifade ediliyor.

26.03.2024 11:48
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Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un kurduğu Ogün Abi Derneği, Ramazan ayında her gün en az 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıyor.

Kentte yaptığı yardımlarla çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, kurduğu Ogün Abi Derneği ile Ramazan ayında da yardımlarına devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla yardımları toplayan Okur, her gün en az 100 ihtiyaç sahibi aileye giderek yardım kolisi dağıtıyor.

1 ay boyunca yardımların devam edeceğini söyleyen Okur, hedefinin en az 3000 aileye ulaşmak olduğunu, yardım geldikçe bu sayının da artacağını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un kurduğu Ogün Abi Derneği, Ramazan ayında her gün en az 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un kurduğu Ogün Abi Derneği, Ramazan ayında her gün en az 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıyor - Son Dakika
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