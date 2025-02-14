Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor

Geniş Video İzle

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yerlere çöp atanlara kızan bir kişi, sokaktaki aydınlatma direklerine ve duvarlara, "Çöp çöpe atılır lan ayı" yazılı kağıtlar asarak sitemini gösterdi. Yazıyı gören birçok vatandaş ise kişinin haklı isyanına destek verdi.

14.02.2025 12:17  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenidoğan Mahallesi 1522. Sokak üzerinde giriş ve çıkışta ikişer tane atık konteyneri olmasına rağmen yerlere çöp atanlara sinirlenen bir kişi, "Çöp çöpe atılır lan ayı" yazılı kağıtları sokaktaki aydınlatma direklerine ve duvarlara asarak sitem etti. Yazıyı görenler ise kişinin haklı isyanına destek verdi.

"İNSANLAR HER BULDUĞU YERE ÇÖP ATIYOR"

İnsanların boş bulduğu yerlere çöp attığını aktaran mahalle sakini Cevdet Altınay, "Yenidoğan Mahallesi'nde oturuyorum. Vatandaşı bıktırdılar. Adam o kadar zor bir duruma gelmiş ki bu yazıyı asmak zorunda kalmış. İnsanlar her boş bulduğu yere çöp atıyor. Yazık günah bu memleket bizim memleketimiz. Adamın sabrı kalmadı demek ki bu yazıyı asarak düşüncelerini ifade etmek zorunda kalmış. Sokakların pis olması, başta insanların duyarsızlığı ve yeterince ilgi göstermemesinden kaynaklanıyor" dedi.

Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor

"BEN AYILARIN DAHA DA ÇOĞALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yazıyı asan kişinin çok doğru bir iş yaptığını ifade eden mahalle sakini Yusuf Emir, "Bu mahallenin insanıyım. Yazıyı asan kişi çok iyi bir şey yapmış. Aslında bizim insanımız böyle tepki vermez ama bu durum bir tepkinin dışarıya vurmasıdır. Bizim her yaptığımız işin doğru olmadığı ve çöplerimizi de sağa sola attığımız için vatandaş da böyle bir tepki göstermiş. Çok normal bir şey. Ben ayıların daha çok çoğalacağını düşünüyorum. Bu toplum iyi şeyleri hak ediyor" diye konuştu.

Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor
Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adapazarı, sakarya, Çevre, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
12:01 Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
16:20 Meltem Miraloğlu’nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti
15:50 Mabel Matiz imaj değiştirdi Saçlarını kısacık kestirdi Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
15:48 Milyonluk motoryat alev alev yandı Milyonluk motoryat alev alev yandı
15:46 Elon Musk’ın oğlundan Trump’a: Sen başkan değilsin, çeneni kapat Elon Musk'ın oğlundan Trump'a: Sen başkan değilsin, çeneni kapat
15:45 Kardiyoloji doktoru, kalp krizinden hayatını kaybetti Kardiyoloji doktoru, kalp krizinden hayatını kaybetti
15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 12:57:01. #1.11#
SON DAKİKA: Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.