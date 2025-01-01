Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 201 Bin 595 Çağrı Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 201 Bin 595 Çağrı Karşıladı

Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 201 Bin 595 Çağrı Karşıladı

2024 yılının ilk 9 ayında Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, toplamda 201 bin 595 çağrı aldı. Vatandaşların su kesintisi, bozuk yollar ve ulaşım hizmetleri gibi sorunları için başvuruda bulunduğu merkezin, asılsız talepler de yoğunluk kazanıyor.

01.01.2025 13:33  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 2024 yılının son 9 ayında 201 bin 595 çağrı karşıladığını duyurdu.

Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, 19 personel ve 4 geri dönüş elemanı ile 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Gelen talepler kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletiliyor. Talep sonuçlandıktan sonra, vatandaşlar önce kısa mesaj yoluyla bilgilendiriliyor, ardından geri dönüş ekibi tarafından telefonla aranarak süreç sonlandırılıyor.

Vatandaşlar, ağırlıklı olarak su kesintisi, bozuk yollar, toz, ulaşım hizmetleri gibi sorunlarla merkeze başvururken, tebessüm ettiren talepler ve belediyenin yetki alanında olmayan istekler de dikkat çekiyor.

Tüm çağrılar ihbar olarak değerlendirilse de asılsız ve belediyenin yetki alanında olmayan taleplerin yoğunluğu, acil yardım bekleyen vatandaşların ulaşımını zorlaştırıyor. Çağrı merkezi çalışanları, gereksiz ve asılsız çağrıların yapılmaması konusunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirtiyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 201 Bin 595 Çağrı Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:27:52. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 201 Bin 595 Çağrı Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.