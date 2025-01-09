Adıyaman\'da Çocuklara Yangın Bilinci Eğitimi

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Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, çocuklara yangın bilinci kazandırmak amacıyla Menderes İlkokulu'nda yangın tatbikatı düzenledi.

Hem eğitici hem de eğlenceli anların yaşandığı tatbikatta, itfaiye ekipleri yangınlarda yapılması gerekenler ve ilk müdahale yöntemleri hakkında öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

Tatbikat sırasında çocuklara, konut yangınlarında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı nasıl tepki verecekleri, aile bireyleriyle ve ilgili kurumlarla nasıl haberleşmeleri gerektiği detaylı bir şekilde aktarıldı. Ayrıca yangına müdahale ve söndürme çalışmalarında izlenecek adımlar uygulamalı olarak gösterildi.

Okul bahçesinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri temsili bir ateş yakarak tatbikatı başlattı. Çocuklar, itfaiyecilerle birlikte söndürme çalışmalarına katılarak hem eğlendi hem de yangın müdahalesi konusunda deneyim kazandı.

Tatbikat sonrası okulun konferans salonunda çocuklara ve öğretmenlere yangın söndürme teknikleri hakkında kısa bir eğitim verildi. Soru-cevap bölümünde çocuklar, itfaiye ekiplerine yangınla ilgili merak ettiklerini sordu. Etkinlik, çocukların hayranı oldukları itfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN