Adıyaman Havalimanı\'nda Eylül\'de 28 Bin Yolcu

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Eylül ayında Adıyaman Havalimanı'ndan 28 bin 952 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2024 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 28 bin 952 yolcuya hizmet verildi. Eylül ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 194'e ulaşırken yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplam 247 ton oldu. - ADIYAMAN