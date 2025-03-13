Adıyaman Tıp Fakültesi\'nde Sergi Açıldı

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Tıp Fakültesi Amfi Koridorunda açılışı gerçekleştirilen "Anatomide sanat" resim sergisi, Doç. Dr. Zümrüt Doğan'ın eserlerinden oluştu. Serginin açılış programına üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. 12-14 Mart 2025 tarihleri arasında açık kalacak sergi süresince Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunulacak. - ADIYAMAN