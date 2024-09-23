Adıyaman Üniversitesi\'nde Tıp Eğitimi Başladı

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Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 1. dönem öğrencilerinin ilk dersi ve akademik yılı açılış programı düzenlendi.

Tıp Fakültesi İbn-i Sina Konferans Salonundaki programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Bağış, fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde başladı. Tıp Fakültesi 5. dönem öğrencisi Kiraz Berk tarafından 1. dönem öğrencilerine hitaben bir teşvik konuşması gerçekleştirdi.

Programın açılış konuşması Fakülte Dekanı Prof. Dr. Haydar Bağış tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Bağış, tıp eğitiminin özveri, disiplin ve sürekli öğrenmeyi gerektiren bir süreç olduğunun altını çizerek, "Bu süreçte sadece teorik bilgiyi değil, insanlara dokunmayı, onların acılarını anlamayı ve şefkatle yaklaşmayı öğrenmelisiniz" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise, "Öncelikle sizleri tebrik ediyor ve bu önemli başarıyı elde ettiğiniz için sizlerle gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada geçireceğiniz yıllar, sadece mesleki bilgi ve beceriler kazanacağınız değil, aynı zamanda hayata dair önemli tecrübeler edineceğiniz, karakterinizi ve vizyonunuzu şekillendireceğiniz yıllar olacaktır. Tıp eğitimi uzun ve zorlu bir süreçtir ancak unutmayın ki insan hayatına dokunmanın getirdiği sorumluluk, bu zorlukların üstesinden gelme gücünü de beraberinde getirir. Mesleki bilginin yanı sıra etik değerler, sabır ve özveri bir hekimin sahip olması gereken en önemli niteliklerdir. Bu süreçte yalnız olmadığınızı hatırlatmak isterim. Hocalarınız, üniversite yönetimi ve tüm Adıyaman Üniversitesi ailesi olarak sizlere her zaman destek olmaya hazırız" diye konuştu. - ADIYAMAN