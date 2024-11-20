Adıyaman Üniversitesi\'nde Ücretsiz Çorba İkramı

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Adıyaman Üniversitesi'nde hafta içi her gün çorba ikramında bulunulmaya başlandı.

Adıyaman Üniversitesi'nde hafta içi her sabah, 2 nolu nizamiye (Cendere) giriş kapısında ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. Uygulama 07.45-09.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Üniversitesi yemekhanesinin usta aşçıları tarafından hazırlanan çorba, günlük olarak sıcak bir şekilde servis ediliyor. Bu uygulama kapsamında, günlük en az bin öğrenciye ulaşılması planlanıyor. - ADIYAMAN