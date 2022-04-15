Adıyamanlı sporcular Balkan Şampiyonasından madalya ile döndü - Son Dakika
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Adıyamanlı sporcular Balkan Şampiyonasından madalya ile döndü

15.04.2022 15:38
Adıyamanlı sporcular Balkan Şampiyonasından madalya ile döndü

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Glyfada'da yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonasına katılan Adıyamanlı sporcular bronz madalyayla döndü.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Glyfada'da yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonasına katılan Adıyamanlı sporcular bronz madalyayla döndü.

Balkan Yürüyüş Şampiyonasına katılan Adıyamanlı Kader Dost, 20 kilometrede üçüncülük, 35 kilometrede ise Bedriye Tekin üçüncü olarak yarışı tamamladı. Şampiyonadan bronz madalyalarla dönen atletizm milli sporcular, mutluluklarını Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaştı.

Sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Müdür Fikret Keleş, "Atletizm milli sporcularımızdan 20 kilometrede Kader Dost 3.'lük elde ederken 35 kilometrede ise Bedriye Tekin 3.'lük olarak yarışı tamamlamıştır.

Katıldıkları her yarışta mutlak suretle derece elde etmeden gelmeyen atletizm sporcularımızın gelecekte çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bizlere her yarışta elde ettikleri dereceyle şampiyonluklar getiren bayan atletizm sporcularımıza ilimiz adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızı bu seviyeye getiren ve yetiştiren antrenörlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Elde ettikleri başarıları İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaşan Bedriye Tekin, Atletizm İl Temsilcisi Mehmet Seyit Durmuş ve Antrenör İbrahim Sabaş, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN

Adıyamanlı sporcular Balkan Şampiyonasından madalya ile döndü

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DOST Partisi, Yunanistan, Atletizm, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyamanlı sporcular Balkan Şampiyonasından madalya ile döndü - Son Dakika


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