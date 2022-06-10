AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği - Son Dakika
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AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği

10.06.2022 00:20

AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği Aksaray'da mevsimlik tarım işçisi olarak geldikleri çadır kentte etkili olan sağanak yağış sonrası çadırlarını su basan 10 kişilik aileye AFAD ekipleri tarafından yeni çadır kurularak gıda yardımı yapıldı.

AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği

AKSARAY - Aksaray'da mevsimlik tarım işçisi olarak geldikleri çadır kentte etkili olan sağanak yağış sonrası çadırlarını su basan 10 kişilik aileye AFAD ekipleri tarafından yeni çadır kurularak gıda yardımı yapıldı.

Aksaray'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Merkeze bağlı Ulukışla Köyünde mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır kentte 10 kişilik ailenin barındığı çadırı su bastı. Su basması sonucu zarar gören çadır kullanılmaz hale gelirken mağdur olan aile diğer tarım işçilerinin çadırlarına sığındı. Ailesi için yeni bir çadır temin etmek isteyen İbrahim Ası durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çadır kente giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri burada incelemelerde bulundu. Çadır kentte mağdur olan aile için harekete geçen AFAD ekipleri aile için su geçirmez ve ısıya duyarlı çadır kurdu. Yaklaşık 1 saat süren çadır kurulumunun ardından AFAD ekipleri tarafından aileye gıda desteği de sağlandı.

Çadırını su basan İbrahim Ası, " Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak Aksaray'a geldim. Bu akşamda yağmur şiddetli olunca çadırlarımıza su bastı. Sağ olsun AFAD ekibimize teşekkür ederim. Devletimize Allah zarar ziyan vermesin. Yardımcı oldular teşekkür ederim. Aksaray Ulukışla köyündeyiz, arkadaşlar sağ olsun buraya kadar geldi. Yoruldular, çadır kurdular bize teşekkür ederim onlara da devletimize de" dedi.

AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği
AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği
AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği
AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği
AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği
AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği
AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği

YORUMLAR
500
'Belediye Mahallemizde Çadırı' ile sorunlar yerinde çözülüyor 'Belediye Mahallemizde Çadırı' ile sorunlar yerinde çözülüyor 4 aile ile başlandı devlet desteğiyle 400 aileye geçim kaynağı oldu 4 aile ile başlandı devlet desteğiyle 400 aileye geçim kaynağı oldu
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD'tan çadır kentteki mağdur aileye çadır desteği - Son Dakika

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