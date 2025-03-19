Afyon'da Gıda Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyon'da Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Afyon\'da Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Tarım Müdürlüğü ekipleri, tabldot yemek işletmelerinde hijyen ve üretim standartlarını denetledi.

19.03.2025 11:31
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, tabldot yemek üretimi yapan işletmelerde resmi kontrol gerçekleştirdi.

Denetim çerçevesinde, işletmelerin hijyen koşulları, üretim süreçleri ve mevzuata uygunluğu incelendi. Gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimde; ham madde girişinden son ürün aşamasına kadar üretim süreçleri detaylı olarak değerlendirildi. Özellikle personel hijyeni, ekipman temizliği ve gıdaların muhafaza koşulları kontrol edilerek işletmenin hijyen standartlarına uygunluğu denetlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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