Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğun sis - Son Dakika

Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda yoğun sis

AFYONKARAHİSAR - Sisli havanın etkisi altında kalan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda görüş mesafesinin bazı bölgelerde 30 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda etkili olan sis, trafiği olumsuz etkiledi. Yolun bazı bölgelerinde görüş mesafesi 30 metrelere kadar düştü. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun özelikle Başağaç rampasında ve Damlalı boğazında etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler kavşaklarda önlem alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları yönünde uyardı.