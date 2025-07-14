Afyonkarahisar'da 76 Kurs, 1650 Katılımcı

Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan 76 farklı kursa toplam bin 650 kursiyer katıldı. Açılan kurslarla birlikte kentte hayat boyu öğrenme kültürü her geçen gün daha da güçleniyor.

Kadınlara yönelik açılan el sanatları, giyim üretimi, kişisel hijyen, diksiyon, çocuk gelişimi, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi gibi kurslar, kadınların hem mesleki hem de bireysel gelişimlerine katkı sağlıyor. Kadın Elbise Dikimi, Filografi, Giyim Üretiminde Temel İşlemler, Atık Malzemelerden Aksesuar Yapımı gibi uygulamalı kurslarla kadınlar üretime aktif olarak katılırken; Kur'an-ı Kerim eğitimi, hijyen, çocuk gelişimi ve diksiyon kursları ile sosyal ve manevi yönden de destekleniyor. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kadınlarımızın yaşam boyu öğrenme yolculuklarında daima yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR