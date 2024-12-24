Afyonkarahisar\'da Arama Kurtarma Eğitimi Tamamlandı

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Afyonkarahisar ANDA Aramam ve Kurtarma İl Temsilciliği ve AFSÜ ANDA iş birliğinde düzenlenen hafif arama kurtarma eğitim modülü başarıyla tamamlandı.

Eğitim çerçevesinde katılımcılar afet ve acil durumlarda etkin müdahale için gerekli olan temel arama-kurtarma becerilerini, Düğüm, yön bulma, normalleştirme sürecine dair çadır kurma eğitimlerini tamamladılar. Hem teorik hem de pratik uygulamaları içeren eğitimde, ekipler enkaz altı arama, kurtarma teknikleri ve ilk yardım konularında önemli deneyimler kazandılar.

ANDA AFSÜ Öğrenci Topluluğu'ndan Mert Aras "Bu tür eğitimlere hız kesmeden devam ederek, afet ve acil durumlara karşı daha etkin bir şekilde hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. Afet kaçınılmaz bir gerçek fakat bizler tedbir ve bilinçlendirme konusunda gençler olarak rol alacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR