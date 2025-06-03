Afyonkarahisar'da Bayram Yardımları

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Kurban Bayramı öncesi 2 bin 632 ihtiyaç sahibi haneye toplam 10 milyon 925 bin 500 TL nakdi ve gıda yardımda bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği'nden SYDV'nin yardımları ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla talepte bulunan vatandaşlarımıza düzenli olarak yapılan yardımların yanında dini bayramlar öncesi de nakdi destek sağlanıyor. SYDV, Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla bayram öncesinde yüzleri gülümsetti.

Vakıf aracılığıyla Afyonkarahisar merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden yıl içinde SYDV' ye başvuru yapmış çalışamayacak durumda olan ve sosyal güvencesi olmayan dezavantajlı vatandaşlar olmak üzere 2 bin 632 haneye toplam 10 milyon 925 bin 500 TL nakdi ve gıda yardımda bulunuldu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR