Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı

03.03.2022 00:57
Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da hafta başında uyarısının yapıldığı kar yağışı öğle saatlerinde başladı.

Afyonkarahisar'da hafta başında uyarısının yapıldığı kar yağışı öğle saatlerinde başladı.

Meteoroloji tarafından hafta başında kent için yapılan kar yağışı uyarısı sonrası yağış öğle saatlerinde başladı. Yağmurla başlayan kar yağışı birkaç saat sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yağışa birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecelerde azaldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalananlar yağıştan dolayı zorluk çekerken, meteorolojiyi takip edip şemsiye ile sokağa çıkan vatandaşlar ise yağışın adeta tadını çıkardı. Birkaç yıl öncesine göre mart ayında kar yağışına fazla alışkın olmadıklarını ifade ederken, yine de bu yıl Afyonkarahisar'da yağış ve soğuk havaya bakıldığında kış mevsiminin sert geçtiğinden dert yakındılar.

Öte yandan, kar yağışının akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

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Meteoroloji, Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika


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