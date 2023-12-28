Afyonkarahisar\'da Bitkisel Üretim ve Sözleşmeli Üretim Toplantısı

Afyonkarahisar'da bitkisel üretimin planlaması ve sözleşmeli üretimin arttırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Toplantıda 'Bitkisel Üretimin Planlaması ve Sözleşmeli Üretim' konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantıya kentteki sözleşmeli üretim yapan firmaların temsilcileri katıldı. Toplantıda tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek için bakanlık tarafından hazırlanan Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, tarımsal üretim sözleşmelerinde yer alan tarafların haklarının korunması ve sorumluluklarının belirlenmesi için hazırlanan Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR