Afyonkarahisar\'da Buğday ve Dayanışma Festivali Coşkuyla Kutlandı

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Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyünde Buğday ve Dayanışma Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı.

Baraklı Köyünde düzenlenen Buğday ve Dayanışma Festivali, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Festivale, Evciler Kaymakamı Enes Halis protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festivalde bu yılki buğday hasadının rekoltesi üzerinde bilgiler verilerek, bereketli bir yıl geçildiği vurgusunda bulunuldu. Festivalde ayrıca açılan Baraklı köyü ile ilgili resim sergisine yoğun ilgi oldu. Ömer Faruk Özcan ve Canan Bayram eşliğinde açık hava konseri ile adeta coşkulu anlar yaşayan köy sakinleri etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR