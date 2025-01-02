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Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu 4 tutuklama

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da deaş terör örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Özel harekat destekli DAEŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.M., S.E., M.A. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.