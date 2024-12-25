Afyonkarahisar\'da Dolmuş Devrildi: 5 Yaralı

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Otomobille çarpışan dolmuşun devrildiği anlar kamerada: 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken devrilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, kent merkezi Yenice mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.S., idaresindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 03 M 0018 plakalı dolmuşa o sırada kavşaktan geçmeye çalışan A.A.'nın kullandığı 03 ADB 197 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan dolmuş devrilerek sürüklendi. Kazada dolmuş şoförü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.Ç., R.A., H.İ.V. ve M.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.