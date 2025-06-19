Afyonkarahisar'da Gıda Denetimleri

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerin tarafından 50'ye yakın gıda işletmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerin ardından Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kurum olarak gıda denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Marketten fırına, kasaptan üretim tesislerine kadar her noktada titizlikle kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz.

Tarladan sofraya güvenilir gıdayı ulaştırmak ve vatandaşlarımızın sağlığı için 7 gün 24 sahadayız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR