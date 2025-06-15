Afyonkarahisar\'da Hububat Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'da 2025 üretim yılı hububat hasadı başladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyünde yürütülen hasat çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Afyonkarahisar Başmüdürü Fatih Gümüş katıldı. Hasat sırasında üreticilerle bir araya gelen Parlak, üretim sezonuna dair istişarelerde bulundu. Parlak, hasat sürecinde yapılacak hataların, aylarca süren emeklerin boşa gitmesine neden olabileceğini belirterek biçerdöver sahipleri ile operatörleri kurallara azami derecede uymaları konusunda uyardı. Biçerdöverle yapılan hasatlarda dane kayıplarının en aza indirilmesi gerektiğini vurgulayan Parlak, anız yangınları konusunda da uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR