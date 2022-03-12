Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

12.03.2022 11:41
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101. yıl dönümünde Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101. yıl dönümünde Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Okul salonunda öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen anma törenine, Vali Gökmen Çiçek ve kent protokolü katıldı. Saygı Duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Kamil Miras Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yaşar Kale, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından öğrenciler hazırladıkları oratoryo, tiyatro ve korodan oluşan gösterilerini sundu. Tören sonunda İl merkezi ve merkeze bağlı okullarda "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerince ödülleri verildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

YORUMLAR
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Başkan Kartoğlu: 'İstiklal Marşı bir milletin haykırışıdır' Başkan Kartoğlu: 'İstiklal Marşı bir milletin haykırışıdır' Özlü 'İstiklal Marşı milli kimliği yansıtmaktadır' Özlü 'İstiklal Marşı milli kimliği yansıtmaktadır'

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, İstiklal Marşı, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika


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