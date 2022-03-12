Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması

12.03.2022 17:55

- Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması Belediye bando ekibi tarafından Zafer meydanında İstiklal Marşı çalındı Afyonkarahisar'da, İstiklal Marşının kabulünün 101. Yılı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkiliği düzenlendi.

- Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması

Belediye bando ekibi tarafından Zafer meydanında İstiklal Marşı çalındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, İstiklal Marşının kabulünün 101. Yılı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkiliği düzenlendi.

Belediye bando ekibi tarafından Zafer meydanında İstiklal Marşı çalındı. Kutlama ile ilgili bilgiler veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, "Ulusların kendilerine ait nişanelerinden en önemlileri marşlardır. Milli marşlar bir ulusun kahramanlık mücadelelerinin sonunda yazılmıştır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' dediği dizelerinin müzikle vücut bulmuş olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yılıdır. Hem tarih değer olarak hem de günün anlam ve önemi dolayısıyla Zafer meydanında zafere yakışır bir şekilde İstiklal Marşımızı belediyemizin bando ekibimizle gerçekleştirdik. İstiklal Marşımızın 101. yılını tebrik ediyor, nice 101 ve 201'inci yıllarda marşımızı dinleriz" dedi.

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Karahisar, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması - Son Dakika


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