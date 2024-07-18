Afyonkarahisar\'da Kadın Kooperatiflerine Eğitim Verildi

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Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri faaliyetlerine aralıksız devam ederken, bu çerçevede 60 kadına eğitim verildi.

İl genelindeki 21 kadın kültür evi, kadınların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek sağlarken, 17 kadın kooperatifi de üretilen 500'ün üzerinde ürün çeşitliliği ile kadınları ekonomik açıdan destekliyor.

İhsaniye ilçesinde İhsaniye Belediyesinin de talebi doğrultusunda kurulması planlanan Kadın Kooperatifi için 60 kadına kooperatifçilik eğitimi verildi. Kooperatifçilik kavramı ve önemi, kooperatiflerin kuruluşu, ortakların sorumlulukları, kooperatiflerin istihdamdaki önemi, kooperatif muhasebesi gibi konularda verilen eğitimler yaklaşık 2 saat sürdü. Eğitimler çerçevesinde kadınlar merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldu. Kooperatif kurmak isteyen gönüllü kadınların olması halinde kooperatif kuruluş aşamasında gerekli eğitim ve rehberlik hizmeti sağlanacak. - AFYONKARAHİSAR