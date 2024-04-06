Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi Programı Huşu İçinde Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi Programı Huşu İçinde Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar\'da Kadir Gecesi Programı Huşu İçinde Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında cemaat, semaya ellerini açarak şükür ve af dileklerinde bulundu. Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen özel program, Ulu Cami'de yapıldı ve Şuhut halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif, salavatlar, tekbirler ve kasidelerle devam etti. İlçe Müftüsü Fatih Aytekin'in sohbet ve dua yapmasının ardından program sona erdi.

06.04.2024 02:48  Güncelleme: 02:51
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Kadir Gecesi Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen program ile huşu içinde geçerken, cemaat ellerini şükür ve af dilemek için semaya açtı.

Şuhut İlçe Müftülüğü Kadir Gecesi özel programı gerçekleştirdi. Ulu Camide yapılan programa Şuhut halkı yoğun katılım gösterdi. Din görevlilerinin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mevlid-i şerif, salavatlar, tekbirler, kasideler ile devam etti.

İlçe Müftüsü Fatih Aytekin'in yaptığı sohbet ve duanın ardından program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi Programı Huşu İçinde Gerçekleştirildi - Son Dakika

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