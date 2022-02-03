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Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

03.02.2022 19:15

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan karla karışık yağmur öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan karla karışık yağmur öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte 4 günden bu yana ara veren kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren tekrar başladı. Kar yağışına vatandaşların hazırlıklı oldukları görülürken, şemsiyelerle dışarı çıkan vatandaşların meteorolojinin uyarılarını dikkate aldıkları gözlendi. Yağışla birlikte kentte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Meteorolojiden alınan verilere göre, gün içerisinde sıfır dereceyi gören sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren eksi 3 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışının ise gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı
Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı
Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

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Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı - Son Dakika


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