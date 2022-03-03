Afyonkarahisar'da karla mücadele - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da karla mücadele

03.03.2022 12:03
Afyonkarahisar'da karla mücadele

Afyonkarahisar'da meteorolojinin yaptığı tahminler sonrası beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren başlarken, gece boyu yağan kar sonrası kent merkeze adeta beyaza büründü.

Afyonkarahisar'da meteorolojinin yaptığı tahminler sonrası beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren başlarken, gece boyu yağan kar sonrası kent merkeze adeta beyaza büründü. Yağışın ardından Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri bir çok mahallede karla mücadelede yetersiz kaldı.

Kentte gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Mart ayı başında yağan kar yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yağışın ardından Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri bir çok mahalle ve bölgede karla mücadelede başarısız olduğu gözlendi. Kentin birkaç ana arterini açmayı başaran belediye ekiplerinin günün ilk ışıkları ile çalışmalarına devam ettikleri kaydedildi. Karla kaplanan mahallelerdeki kaldırımlarda yaylar yürümekte zorluk çekerken, bir çok yaya kaldırımın karla dolu olmasından dolayı araçların açtıkları yollardan yürümek zorunda kaldı. Bazı araçlarda cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk çekti.

Vatandaşlar ise ev ve dükkanların önünü küreklerle temizledi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da karla mücadele
Afyonkarahisar'da karla mücadele
Afyonkarahisar'da karla mücadele
Afyonkarahisar'da karla mücadele

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar-Antalya yolunda ulaşıma 7 saatlik 'kar' engeli Afyonkarahisar-Antalya yolunda ulaşıma 7 saatlik 'kar' engeli Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor

Karahisar, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da karla mücadele - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Dolar 14,14'e çıktı! Yükseliş sürüyor
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:57 Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
11:41 Son Dakika: TFF, statlara girişte HES kodu uygulamasını kaldırdı! Ayrıca 12 yaş sınırı uygulanmayacak
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 12:12:08. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement