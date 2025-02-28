Afyonkarahisar\'da Koordinasyon Toplantısı

Yerel

Afyonkarahisar'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurumların temsilcilerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantı sonrası kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Bakanlığımız talimatı gereği her ay ilimizde bulunan bakanlığımıza bağlı kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanarak işbirliğinin arttırılması amacıyla kurumların ildeki yöneticilerinin katılımıyla il koordinasyon toplantısı düzenlenmektedir. Şubat ayı toplantısı İl Müdürlüğümüz Zafer Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Toplantıda kurumlar arası işbirliği içerisinde yapılabilecek çalışmalar istişare edilerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR