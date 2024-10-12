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Yine bir çıplak vatandaş, bu kez yer: Ankara

Afyonkarahisar'da orman yangını

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının büyümemesi için ekipler yoğun uğraş veriyor.

Yangın, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyündeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın kısa sürede geniş bir alana etki etti. Yangının büyümemesi için Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.