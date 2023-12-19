Afyonkarahisar\'da Su Seferberliği Çalışmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 'Su Seferberliği' çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Sandıklı ilçesinde komisyon kurularak seraların sulamasında kullanılan gübreli suyun drene edilen kısmının yeniden kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bolvadin'de ise tüm kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı Su Verimliliği Eğitim çalışması gerçekleştirildi. Perlatör kullanımının önemini gösteren su akış testi gerçekleştirildi. Perlatör kullanımıyla yaklaşık üç kat daha az su harcandığı görüldü. - AFYONKARAHİSAR