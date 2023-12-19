 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da Su Seferberliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Su Seferberliği Çalışmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sandıklı ilçesinde seraların sulamasında kullanılan gübreli suyun drene edilen kısmının yeniden kullanımı için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bolvadin'de ise Su Verimliliği Eğitim çalışması düzenlendi ve perlatör kullanımının su tasarrufu sağladığı gözlendi.

Afyonkarahisar\'da Su Seferberliği Çalışmaları Devam Ediyor
19.12.2023 - 10:08,
Abone Ol

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 'Su Seferberliği' çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Sandıklı ilçesinde komisyon kurularak seraların sulamasında kullanılan gübreli suyun drene edilen kısmının yeniden kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bolvadin'de ise tüm kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı Su Verimliliği Eğitim çalışması gerçekleştirildi. Perlatör kullanımının önemini gösteren su akış testi gerçekleştirildi. Perlatör kullanımıyla yaklaşık üç kat daha az su harcandığı görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Su Seferberliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
09:59
Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:39
Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
09:35
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35
Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31
Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17
İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti

Son Dakika
09:39 Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35 Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31 Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17 İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00 Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31 İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09 GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32 Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 10:22:44. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Su Seferberliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement