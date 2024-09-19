Afyonkarahisar\'da TARSİM Bilgilendirme Toplantısı

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Afyonkarahisar'da çiftçilere yönelik 2024-2025 üretim sezonu devlet destekli Tarım Sigortası (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Devlet destekli tarım sigortalarının yaygınlaştırılması ve sigortalılığın arttırılması amacıyla TARSİM tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda üreticilere; devlet destekli tarım sigortaları sistemi'nin işleyişi ve 2024-2025 yılı TARSİM uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortaları hakkında bilgiler verildi.

Bilgilendirmede ayrıca, arılı kovan sigortası, büyükbaş hayvan sigortası, küçükbaş hayvan sigortası ve prim destekleri konuları anlatıldı.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR