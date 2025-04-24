Afyonkarahisar\'da Vergi Toplantısı

Afyonkarahisar Defterdarlığı ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın iş birliğinde düzenlenen toplantıda vergi uygulamaları, tahsilat oranları ve 2025 hedefleri masaya yatırıldı.

Vergi Başmüfettişi Mehmet Özer, yapay zeka analizleri sonucu 500 bin mükellef içinden 40 bin riskli mükellefin tespit edildiğini açıkladı. Özer, "2024 yılına ait ciro ve işlem hacmi farklılıkları görülenler, ek vergi işlemleri için çağrıldı. Matrah artırımı yok ancak ödeme kolaylığı sağlanabilir" dedi.

Defterdar Mehmet Gündüz ise yaptığı sunumda, Afyonkarahisar'ın vergi tahsilatın da ülke ortalamasının yüzde 6 gerisinde olduğunu ifade etti. Gündüz, "13,5 milyon TL vergi tahsilatı yaparken, 32 milyon TL personel giderimiz var. 2025 yılı için 18 milyon TL vergi hedefi koyduk. Geçmiş dönemden kalan 6 milyar TL'lik alacağın en az 1 milyar TL'sini tahsil etmeyi planlıyoruz. Cari dönem içinse 91,1 milyon TL tahsilat hedefimiz var" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR