Afyonkarahisar\'dan Barınma Çağrısı

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Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için çağrıda bulunuldu.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Soğuk havalarda barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı, kendilerine yardımcı olabilmemiz için 112 Çağrı Merkezimize bildirebilirsiniz. Duyarlılığını için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR