Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Salep Ekimi Gerçekleştirdi

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Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bölgede deneme amaçlı 250 metrekare alanda salep ekimi gerçekleştirdi.

2023 yılının Kasım ayında ekimi gerçekleştirilen salep ürününün mayıs ayında hasat yapılması bekleniyor. Salep yetiştiriciliği hakkında bilgi veren İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasin Şen "Çiftçilerimizin arazilerinden elde ettiği geliri arttırmak, yeni bir gelir elde etmesini sağlamak ve endemik bir bitki olan salep orkidesinin gelişmesini sağlamak için ilçemizde salep demonstrasyonu kurduk. Bu demonstrasyonda fide ve yumru kullanıp hangisinin iklim ve topraklarımız için daha uygun olduğunu belirlemek istedik. Endemik bitki türü olduğu için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesinin üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığından verilen özel izinle yapılabilmektedir. Salebin tesis dönemi ortalama 3 yıldır. Salep bitkileri genelde taban arazilerde yetiştirilmektedir. Metrekareye yaklaşık 200 yumru dikilmektedir. Nisan-Mayıs aylarında çiçeklenme başladığında bir ay içerisinde her salep orkidesi için elle hasat yapılmaktadır. Hasat sonrası tohumluğa ayrılan yumrular hemen geri dikilmektedir. Hasat zamanı tahribat olmaması için sıralı ve her sıra arası boşluk bırakılarak dikim yapılmaktadır" dedi. - AFYONKARAHİSAR