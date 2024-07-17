Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, İl'e Hizmet Etmeye Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, İl'e Hizmet Etmeye Devam Edecek

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, İl\'e Hizmet Etmeye Devam Edecek

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, 2024 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirdi. Başkan Siper, yapılan toplantılar ve alınan kararlar hakkında bilgi vererek, ilin kalkınması ve halka daha iyi hizmet sunma amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

17.07.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "İl Genel Meclisi olarak, çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğimizi ve projelerimizi hayata geçirerek ilimizin gelişimine katkıda bulunacağız" dedi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, 2024 yılının ilk altı ayını değerlendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Özel İdaresi birim müdürleri ve gazeteciler katıldı. Başkan Siper düzenlediği toplantıda 2024 yılının yatırım programı ilçelere toplamda 184 milyon 133 bin TL aktarıldığını söyledi. Başkan Siper, "Afyonkarahisar İl Özel İdaresi olarak, 13 müdürlüğümüzle 2024 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu süre zarfında, ilimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çeşitli alanlarda önemli projeler hayata geçirdik. Eğitimden altyapıya, sosyal hizmetlerden ekonomik gelişime kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz çalışmaların detaylarını sizlerle paylaşarak, ilimizin geleceğine yönelik atılan adımları vurgulamak istiyoruz" dedi.

Başkan Siper, 2024 yılının ilk yarısında İl Genel Meclisi tarafından toplam 6 toplantı ve 31 birleşim gerçekleştirilmiş olup, bu toplantılarda toplam 212 karar alındığını belirtti. Başkan Siper, "Gerçekleştirilen bu faaliyetler, ilimizin kalkınması ve halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına büyük önem taşımaktadır. İl Genel Meclisi olarak, çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğimizi ve projelerimizi hayata geçirerek ilimizin gelişimine katkıda bulunacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, İl'e Hizmet Etmeye Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:25 Sarıyer’de bir anaokulunda şok görüntüler Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor Sarıyer'de bir anaokulunda şok görüntüler! Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 16:10:48. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, İl'e Hizmet Etmeye Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement