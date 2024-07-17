Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, İl\'e Hizmet Etmeye Devam Edecek

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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "İl Genel Meclisi olarak, çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğimizi ve projelerimizi hayata geçirerek ilimizin gelişimine katkıda bulunacağız" dedi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, 2024 yılının ilk altı ayını değerlendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Özel İdaresi birim müdürleri ve gazeteciler katıldı. Başkan Siper düzenlediği toplantıda 2024 yılının yatırım programı ilçelere toplamda 184 milyon 133 bin TL aktarıldığını söyledi. Başkan Siper, "Afyonkarahisar İl Özel İdaresi olarak, 13 müdürlüğümüzle 2024 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu süre zarfında, ilimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çeşitli alanlarda önemli projeler hayata geçirdik. Eğitimden altyapıya, sosyal hizmetlerden ekonomik gelişime kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz çalışmaların detaylarını sizlerle paylaşarak, ilimizin geleceğine yönelik atılan adımları vurgulamak istiyoruz" dedi.

Başkan Siper, 2024 yılının ilk yarısında İl Genel Meclisi tarafından toplam 6 toplantı ve 31 birleşim gerçekleştirilmiş olup, bu toplantılarda toplam 212 karar alındığını belirtti. Başkan Siper, "Gerçekleştirilen bu faaliyetler, ilimizin kalkınması ve halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına büyük önem taşımaktadır. İl Genel Meclisi olarak, çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğimizi ve projelerimizi hayata geçirerek ilimizin gelişimine katkıda bulunacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR