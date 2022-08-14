Binanın yıkım çalışması geçtiğimiz cuma günü başladı. İş makineleri ile yıkımı gerçekleştirilen binanın hafriyat çalışmasına da başlanıldı. 1960 yılında yapılan bina 2021 yılının Haziran ayına kadar kullanıldı. İlçenin tarihine adeta tanıklık eden binanın yıkıldığı alana ise yeni Hükümet Konağı inşaatının başlayacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Hükümet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 61 yıl hizmet veren Hükümet Konağı binası yıkıldı - Son Dakika

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