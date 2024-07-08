Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Adak Pilav geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Adak Pilav geleneği yaşatılıyor

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde Adak Pilav geleneği yaşatılıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıllardır devam eden 'adak pilav' geleneği, etkinliklerle sürdürülmeye çalışılıyor. Mahmut Çepni tarafından düzenlenen etkinlikte, pilav ve et tepsiler üzerine koyularak mahalledeki çocuklara ikram ediliyor. Çepni, bu geleneği her yıl devam ettirmeyi planladığını belirtti.

08.07.2024 11:04
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'adak pilav' geleneği düzenlenene etkinlikler ile yaşatılmaya çalışılıyor.

Yıllar önce ilçedeki mahallelerde zaman zaman 'adak pilav' olarak bilinen gelenek ile vatandaşlar tepsiler üzerinde hazırladıkları pilav ve üzerine et koyarak mahallede ki çocuklara ikram ettikleri anlamlı etkinlik sürdürülmeye çalışılıyor. Geleneği yaşatmak isteyen ilçe esnaflarından Mahmut Çepni, hazırlattığı pilav ve eti tepsiler üzerine koyarak Arastalar Sokakta bulunan esnafları davet etti.

Adak Pilav geleneğini yaşatmak istediğini belirten Çepni, bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini bu geleneği her yıl devam ettirmeyi planladığını bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Adak Pilav geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

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