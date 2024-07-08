Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde Adak Pilav geleneği yaşatılıyor

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'adak pilav' geleneği düzenlenene etkinlikler ile yaşatılmaya çalışılıyor.

Yıllar önce ilçedeki mahallelerde zaman zaman 'adak pilav' olarak bilinen gelenek ile vatandaşlar tepsiler üzerinde hazırladıkları pilav ve üzerine et koyarak mahallede ki çocuklara ikram ettikleri anlamlı etkinlik sürdürülmeye çalışılıyor. Geleneği yaşatmak isteyen ilçe esnaflarından Mahmut Çepni, hazırlattığı pilav ve eti tepsiler üzerine koyarak Arastalar Sokakta bulunan esnafları davet etti.

Adak Pilav geleneğini yaşatmak istediğini belirten Çepni, bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini bu geleneği her yıl devam ettirmeyi planladığını bildirdi. - AFYONKARAHİSAR