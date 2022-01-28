Afyonkarahisar kar yağışında son yılların en bereketli dönemini geçiriyor - Son Dakika

Afyonkarahisar kar yağışında son yılların en bereketli dönemini geçiriyor

Kentte son 10 günde alınan yağış miktarı yüzleri güldürdü

AFYONKARAHİSAR - Meteorolojiden alınan verilere göre, Afyonkarahisar son yılların en fazla kar yağışı aldığı bir dönemi geçirdi. Kentte özellikle rakımı yüksek olan yerlerde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar çıktığı öğrenildi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, kentte yaklaşık 10 günden bu yanan devam eden kar yağışı sonrası alınan yağış miktarı ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Cevher açıklamasında önce soğuk havalara değinerek, "Afyonkarahisar'ın daha soğuk olduğu aylarda oldu. Afyonkarahisar'da soğuk genelde bu seviyelerde seyreder. Sıcak havaların ardından hemen bu soğuk havaları yaşadığımız için biraz bize böyle geldi. Yoksa Afyonkarahisar için bu sıcaklıklar çok da dikkat çekici sıcaklıklar değil. Bu hava durumunu mevsim normalleri diyebiliriz" dedi.

"Yağış anlamında son birkaç yılda daha bereketli"

Cevher, yaklaşık 10 günden bu yanan aralıklar devam eden kar yağışı sonrası alınan yağış miktarlarına da değindiği açıklamasında şunları söyledi:

"Sadece sıcaklıklar biraz mevsim normallerini altında seyrediyor ancak son 20 yılın en soğuk ayları şeklinde bir değerlendirmede bulunamayız. Yağış anlamında son birkaç yılda daha bereketli olduğunu söyleyebiliriz. Kar yağışı alıyoruz, bu çok güzel. Hem tarım için hem su kaynakları için kar yağışının devamını diliyoruz."